Iran verso la chiusura dello stretto di Hormuz Jd Vance | Per loro sarebbe un suicidio

La tensione tra Iran e il mondo si intensifica: il Parlamento iraniano ha approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz, strategico sniper che collega il Golfo Persico al Mar Arabico. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni globali, visto che circa il 20% del petrolio mondiale transita da lì. La decisione finale spetta ora al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, ma quali saranno le conseguenze di un simile gesto?

Il Parlamento iraniano avrebbe approvato la chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo riportano i media iraniani secondo cui ora il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dovrà prendere la decisione finale. La decisione di chiudere lo stretto, attraverso il quale transita circa il 20% della.

