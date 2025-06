Iran Trump attacca e poi lancia il MIGA per cambio di regime | Perché no?

Tensioni al massimo tra Iran e Stati Uniti, con Donald Trump che prima minaccia e poi decide di attaccare i siti nucleari iraniani. Ma cosa significa davvero il lancio del MIGA, un'azione sorprendente e potente nel gioco geopolitico? Scopriamo come questa mossa possa cambiare gli equilibri e cosa si nasconde dietro questa strategia. Un nuovo capitolo nella complessa danza di potere tra le due nazioni sta per essere scritto.

(Adnkronos) – Donald Trump aveva 'congelato' momentaneamente la decisione di intervenire nella guerra tra Israele e Iran, concedendo a Teheran due settimane di tempo per negoziare. Sabato sera invece il presidente Usa ha dato l'ok ad attaccare i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. E, neanche 24 ore dopo, lancia il MIGA, acronimo che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

M.O., Israele lancia attacco contro Iran. Trump: Usa non coinvolti - In un momento di grande tensione internazionale, Israele ha lanciato un massiccio attacco contro l’Iran, definendolo un “punto decisivo nella nostra storia”.

