Iran | Teheran danni a industria nucleare ma deve continuare a operare

L’Iran ribadisce la forza e la resilienza del suo settore nucleare, dopo gli attacchi statunitensi che hanno colpito gli impianti atomici di Teheran. Nonostante le sfide, Teheran sottolinea che le conoscenze e le radici di questa industria sono profonde e inalterabili. La domanda ora è: come influirà questa resilience sul fragile equilibrio internazionale?

Roma, 22 giu. (LaPresse) – L’Iran ha affermato che le sue conoscenze nel campo nucleare “non possono essere distrutte” dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato domenica una serie di attacchi contro gli impianti atomici della Repubblica Islamica. “Dovrebbero sapere che questa industria ha radici nel nostro Paese e che le radici di questa industria nazionale non possono essere distrutte”, ha dichiarato il portavoce dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, Behrouz Kamalvandi, secondo l’agenzia di stampa Tasnim rilanciata da Al Arabiya, pur ammettendo che, “certo, abbiamo subito danni, ma questa non è la prima volta che l’industria subisce danni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it