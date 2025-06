Iran | Teheran chiede la convocazione urgente del Consiglio Onu

L’Iran ha chiesto con urgenza una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, denunciando gli attacchi statunitensi ai suoi impianti nucleari come una “grave minaccia alla pace” globale. In una lettera ufficiale, l’ambasciatore Amir Saeid Iravani sottolinea la necessità di un intervento internazionale per preservare la stabilità regionale e condannare le azioni unilaterali che rischiano di incendiare ulteriormente il contesto geopolitico. La tensione si intensifica, e la comunità internazionale si interroga sulle prossime mosse.

Teheran – L’Iran ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In una lettera resa pubblica oggi, Teheran esorta l’esecutivo Onu a condannare gli attacchi statunitensi contro i suoi impianti nucleari. Nel messaggio, l’ambasciatore iraniano all’ONU, Amir Saeid Iravani, definisce l’attacco statunitense una “grave minaccia alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale” e conferma i dettagli dell’attacco, che ha colpito i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan nelle prime ore di oggi. Secondo l’ambasciatore gli attacchi sono stati condotti “sotto la piena supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica”, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

