Iran Tajani | la situazione è preoccupante si rischia nuova escalation

La tensione in Medio Oriente si intensifica, con l’Iran al centro di un delicato equilibrio tra minacce e diplomazia. Il ministro degli Esteri Tajani evidenzia come l’intervento statunitense per bloccare il nucleare iraniano rappresenti un punto di svolta, aumentando il rischio di una nuova escalation. L’Italia, fermamente impegnata nella ricerca della pace, continua a lavorare instancabilmente per evitare un’escalation che potrebbe avere conseguenze globali. Restiamo quindi vigili e speranzosi che il dialogo prevalga sulle tensioni.

Roma, 22 giu. (askanews) – “L’intervento Usa per imoedire all’Iran di avere a disposizione l’ordigno nucleare rappresenta un cambiamento di scenario. La situazioni è preoccupante: si rischia una nuova escalation. L’Italia è impegnata in tutte le sedi per la de-escalation e lavora per la pace in Medio Oriente.Restando fermo che l’Iran non può disporre della bomba nucleare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando allo speciale Tg2 sulla crisi in Medio Oriente che “fra pochi minuti c’è una riunionw del Governo con la premier Meloni e i vertici dei servizi di sicurezza per valutare la situazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

