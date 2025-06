Iran | Tajani in attacco Usa non ci è stato chiesto di usare nostre basi

Il mondo osserva attentamente la delicata operazione militare statunitense contro l’Iran, ma l’Italia si distingue per la sua posizione chiara e prudente. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, rassicura che le basi italiane non sono state coinvolte e che circa 2.500 nostri militari continuano a svolgere il loro ruolo in Medio Oriente. La sfida ora è garantire la sicurezza dei nostri uomini, mentre si cerca di mantenere un equilibrio diplomatico cruciale per la stabilità internazionale.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Non ci è stato chiesto di utilizzare le basi italiane. Non sono state utilizzate in questa missione statunitense contro l’Iran”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Zona Bianca su Rete4. “In tutto sono circa 2500 i nostri militari nell’area mediorientale”, ha aggiunto Tajani, commentando i timori per i soldati italiani di stanza nella regione, “abbiamo dislocato alcuni che erano a Baghdad in Iraq, perchè si temeva un’azione magari contro qualche base Usa. Ma per il resto non ci sono grandissimi pericoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Tajani, in attacco Usa non ci è stato chiesto di usare nostre basi

In questa notizia si parla di: tajani - iran - stato - chiesto

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

#Israele, #Tajani dopo l'attacco di Tel Aviv a Teheran: "Non c'è stato nessun problema per gli italiani che vivono in #Iran e Israele. Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano e ho chiesto di evitare un'#escalation, parlerò con il corrispettivo iraniano" Vai su X

Tajani sembra quasi autorevole quando afferma che l'Iran non può possedere l'atomica. Attenzione, credo che abbia ragione e anzi per me non dovrebbe averla nessuno stato. Mi chiedo, però, se sia giusto che il nostro ministro degli esteri ripeta a pappardell Vai su Facebook

Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Tajani: «L’Iran su atomica ha superato linea rossa e va fermato»; Israele-Iran, Italia fuori dalla guerra. Crosetto: «Gli Usa non chiedono di usare le nostre basi».

Guerra Iran, Antonio Tajani: "Nessun allarme ma massima allerta" - Rischi per l'Italia "potrebbero esserci, ma non abbiamo segnali diretti". Da iltempo.it

Iran, Tajani: la situazione è preoccupante, si rischia nuova escalation - 'L'intervento Usa per imoedire all'Iran di avere a disposizione l'ordigno nucleare rappresenta un cambiamento di ... notizie.tiscali.it scrive