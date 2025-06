Iran Tajani | governo fa il possibile per rimpatrio rapido italiani

Il governo italiano sta facendo tutto il possibile per garantire il rimpatrio rapido degli italiani coinvolti nelle recenti tensioni in Medio Oriente. Con impegno e determinazione, le autorità stanno coordinando operazioni di evacuazione sicure e tempestive, dimostrando attenzione e solidarietà verso i cittadini italiani all’estero. In un contesto complesso e delicato, l’obiettivo è mettere al sicuro i nostri connazionali e rassicurare l’intera comunità italiana.

Roma, 22 giu. (askanews) – “In questo momento ci occupiamo seriamente della sicurezza degli italiani nella regione. Si sta facendo tutto il possibile per far partire i connazionali che lo vogliono il prima possibile: oggi da Sharm el Sheik partirà un volo con i connazionali che arrivano da Gerusalemme e Tel Aviv” Lo afferma in una dichiarazione il ministro degli Esteri Antonio Tajani “Ci auguriamo – ripete Tajani- che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell’arma nucleare, che rappresentava un pericolo per tutta l’area, si possa arrivare veramente a una de-escalation: l’Iran si sieda a un tavolo di trattative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l'Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

Attacco Israele in Iran, Tajani: "Situazione italiani sotto controllo" - dichiarato che la situazione è attentamente monitorata e che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la sicurezza degli italiani.

