Iran Tajani | Ci auguriamo ritorno di Teheran al tavolo e de-escalation

In un contesto di tensione crescente, l'auspicio è che Teheran torni al tavolo delle trattative e si avvii una fase di de-escalation. Dopo un attacco che ha danneggiato significativamente il programma nucleare iraniano, si spera in un passo verso la stabilità regionale. Domani, i ministri degli Esteri dell’Ue e l’Aiea discuteranno delle conseguenze, cercando soluzioni condivise per un futuro più sicuro e pacifico.

ROMA – "Ci auguriamo che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare, che rappresentava un pericolo per tutta l'area, si possa arrivare veramente a una de-escalation: l'Iran si sieda a un tavolo di trattative. Domani ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles, e un incontro con il responsabile dell'Aiea, Grossi che sentirò anche in giornata per capire le conseguenze che possono esserci da punto di vista della sicurezza". E' quanto ha affermato, fra l'altro, il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, collegato con lo speciale del Tg1 Rai sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco Usa in Iran.

