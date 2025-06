Iran Tajani | chiusura stretto Hormuz sarebbe atto di autolesionismo

La minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz rappresenta un grave errore strategico per l'Iran, che potrebbe scatenare una catena di reazioni dannose a livello internazionale. La posizione di Tajani sottolinea come un simile gesto non solo danneggerebbe l'economia iraniana, ma comprometterebbe anche le relazioni con potenze chiave come la Cina. Un passo così rischioso potrebbe portare a conseguenze imprevedibili, minando la stabilità regionale e globale.

Roma, 22 giu. (askanews) – Chiudere lo stretto di Hormuz “sarebbe un atto di autolesionismo: sarebbe un danno soprattutto per l’Iran perchè provocherenbe una serie di reazioni, compresa quella da parte cinese, perchĂ© la Cina si serve di quel petrolio e pur non essendo intervenuta con grande determinazione a sostegno dell’Iran, si è schierata contro gli attacchi all’Iran. Perdere anche il sostegno della Cina, provocare le reazioni in tutto il Medio oriente, significherebbe subire un danno economico e rimanere completamente isolati, non avere piĂą interlocutori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

