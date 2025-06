Iran | Tajani chiusura stretto di Hormuz sarebbe autolesionismo Teheran

Il rischio di una chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran rappresenta un autolesionismo con ripercussioni globali, avverte il ministro Tajani. Un gesto che potrebbe scatenare una reazione a catena, coinvolgendo non solo il Medio Oriente ma anche la Cina e l’economia mondiale. La stabilità energetica e diplomatica internazionale dipende dalla capacità delle parti di evitare escalation dannose. La cautela è fondamentale per mantenere equilibrio e dialogo in un contesto così delicato.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Sarebbe un atto di autolesionismo per l’Iran chiudere lo stretto di Hormuz e poi provocherebbe una serie di reazioni compresa quella della Cina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite del Tg5. La decisione di Teheran potrebbe “provocare reazioni in tutto il Medio Oriente e far rimanere l’Iran isolato e senza più interlocutori”, ha aggiunto Tajani, “comporterebbe una danno maggiore per l’Iran che per il resto del mondo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Tajani, chiusura stretto di Hormuz sarebbe autolesionismo Teheran

