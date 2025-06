Iran Tajani | allerta massima in Italia

L'Italia si trova in allerta massima a causa delle tensioni internazionali, con il ministro Tajani che ribadisce l'impegno delle forze dell'ordine nel prevenire attacchi contro obiettivi israeliani, americani e italiani. Mantenere alta la guardia è fondamentale per tutelare la sicurezza di tutti. La nostra attenzione rimane vigile, perché la tranquillità del Paese dipende dalla capacità di reagire prontamente alle minacce emergenti.

16.10 "La nostre intelligence le nostre forze dell'ordine sono al lavoro intensamente per evitare che ci siano attacchi che possano colpire obiettivi israeliani, americani o anche italiani. I rischi ci sono per le presenze in Italia anche di presenze americane e israeliane". Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani."Non abbiamo segnali di rischi diretti per il nostro Paese perché - ha aggiunto- l'Iran ha sempre visto l'Italia come un Paese non tra i più ostili, seppure da sempre se abbiamo condannato la costruzione delle armi atomiche". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italia - iran - tajani - allerta

Israele-Iran, allerta massima in Italia tra "jihad globale" e Pro Pal - In un clima di tensione crescente, l’Italia si trova al centro di una rete complessa di alleanze e rivelazioni: da pro Palestina a pro Iran, tra jihad globale e solidarietà ai regimi.

MEDIO ORIENTE | È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l'attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari. #ANSA Vai su Facebook

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, cosa rischia l'Italia? Le basi Usa e i siti sensibili. Tajani: «La nostra in; Tajani: allerta massima in Italia per basi e sedi di Usa e Israele; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Mezzaluna Rossa iraniana, nessuna vittima nei raid Usa.

Tajani: allerta massima in Italia per basi e sedi di Usa e Israele - Nei cieli italiani si sono mossi molti veicoli statunitensi nell'ultimo mese, proprio in vista dell'escalation militare fra Israele e Iran. Scrive informazione.it

Attacco Usa all’Iran: massima allerta nella base militare di Sigonella - Da Aviano a Sigonella il livello si è innalzato e sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire ... Riporta livesicilia.it