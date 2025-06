Iran Schlein | Trump in guerra con Netanyauh Italia per pace con Onu e Costituzione

La promessa di pace di Trump si scontra con azioni belliche in Iran, alimentando tensioni globali. Mentre Netanyahu si confronta con nuove sfide e l’Italia si schiera per il rispetto delle istituzioni internazionali, cresce l’urgenza di trovare una soluzione diplomatica che eviti un conflitto devastante. Il Governo italiano deve chiarire la propria posizione: è tempo di ribadire il sostegno al diritto internazionale e al dialogo, affinché si possa preservare la pace nel mondo.

Roma, 22 giu. (askanews) – “Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo, aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres contro l’uso della forza, per il rispetto del diritto internazionale e per il ritorno immediato alla via negoziale.Il Governo italiano dica con chiarezza che non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve provare a fermare prima che sia troppo tardi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

