Iran Schlein | Trump in guerra con Netanyauh Italia per pace con Onu e Costituzione

che rischiano di compromettere la stabilità mondiale. La pace è un obiettivo fondamentale che richiede dialogo, rispetto e diplomazia, non escalation militari che alimentano solo tensioni. L’Italia deve fare sentire forte e chiara la propria voce a favore della soluzione pacifica dei conflitti, in coerenza con i principi delle Nazioni Unite e della nostra Costituzione. Solo così potremo costruire un futuro di sicurezza e collaborazione internazionale.

ROMA – “Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo, aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres contro l’uso della forza, per il rispetto del diritto internazionale e per il ritorno immediato alla via negoziale. Il Governo italiano dica con chiarezza che non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve provare a fermare prima che sia troppo tardi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Iran, Schlein: “Trump in guerra con Netanyauh, Italia per pace con Onu e Costituzione”

Iran, Schlein:Trump in guerra con Netanyauh, Italia per pace con Onu e Costituzione - La promessa di pace di Trump si scontra con azioni belliche in Iran, alimentando tensioni globali. Mentre Netanyahu si confronta con nuove sfide e l’Italia si schiera per il rispetto delle istituzioni internazionali, cresce l’urgenza di trovare una soluzione diplomatica che eviti un conflitto devastante.

