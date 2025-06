Iran Schlein sente Meloni e invoca la de-escalation | L’Italia non prenda parte ad azioni militari

In un clima di crescente tensione internazionale, Elly Schlein si confronta con Meloni per promuovere la pace e scongiurare il coinvolgimento italiano in azioni militari. La richiesta di de-escalation si fa strada tra leader europei e del Golfo, mentre il dialogo tra opposizioni e governo si intensifica in vista dell’incontro di domani alla Camera. La partita per la pace è aperta: l’Italia deve scegliere da che parte stare.

Il Presidente del Consiglio ha avuto oggi una serie di colloqui con i leader europei e quelli del Golfo per discutere della possibile de-escalation. In una telefonata con Elly Schlein ha invece ascoltato le richieste delle opposizioni prima dell'incontro domani alla Camera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Schlein sente Meloni e invoca la de-escalation: “L’Italia non prenda parte ad azioni militari”

In questa notizia si parla di: schlein - escalation - iran - sente

Israele-Iran, Schlein: Meloni non si schiacci su Trump, evitare escalation - In un panorama internazionale sempre più teso, la richiesta di Elly Schlein al governo italiano di non piegarsi alle pressioni di Trump e di agire concretamente contro l’escalation tra Israele e Iran assume una rilevanza cruciale.

Il 19 giugno una nota inviata dalla Farnesina annuncia: 'Tajani sente Rubio', 'gli Usa pronti a negoziati con l'Iran' 'Ribadito l'impegno italiano per la de-escalation'. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto questo pomeriggio una conversazione telefonica c Vai su Facebook

Iran, Meloni sente i partner europei e i leader arabi: soluzione politica alla crisi. Crosetto: forte preoccupazione; Meloni sente Macron, Starmer e Merz dopo l'attacco Usa all'Iran. Crosetto: si apre una crisi più grande; Trump attacca l'Iran, per la sinistra è colpa della Meloni. Ma la Schlein si smarca dagli avvoltoi e sente la premier.

Gli Usa attaccano l'Iran, Meloni sente Schlein: cosa si sono dette? Il Pd mette pressione al governo - Dopo il peggioramento della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato e presieduto questa mattina una conferenza telefonica d’urgenza. Riporta tag24.it

Attacco Usa all'Iran, le conseguenze politiche per l'Italia: Schlein e Conte si dissociano. Come può evolvere la situazione nei prossimi giorni - Eccolo, il messaggio che Elly Schlein recapita a Giorgia Meloni, nel corso della lunga telefonata tra le ... Secondo ilmessaggero.it