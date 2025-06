Iran riunione di Meloni con l' intelligence | Tajani | Ci auguriamo che ora si arrivi alla de-escalation | Crosetto | L' attacco Usa cambia lo scenario

Dopo i raid statunitensi sui siti nucleari iraniani, il governo italiano si riunisce con decisione e determinazione. Meloni, Tajani, Crosetto e l’intelligence affrontano la delicata questione, auspicando un passo verso la de-escalation. La sicurezza dei nostri connazionali nella regione resta al centro delle preoccupazioni, mentre si tenta di cambiare lo scenario e di trovare una via diplomatica. È il momento di agire con responsabilità e lucidità per tutelare gli interessi italiani e globali.

Il governo italiano si riunisce dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani. I ministri: "Ci occupiamo della sicurezza dei connazionali nella regione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: "Ci auguriamo che ora si arrivi alla de-escalation" | Crosetto: "L'attacco Usa cambia lo scenario"

