Iran riunione di Meloni con l' intelligence | Impegno per i negoziati | Tajani | Nessun aereo partito da basi italiane ci auguriamo la de-escalation | Crosetto | Cambia lo scenario

Il governo italiano si riunisce in un momento delicato, dopo i raid statunitensi sui siti nucleari iraniani, con il ministro degli Esteri che smentisce richieste dagli USA prima dell'attacco. Meloni si confronta con l’intelligence e i vertici politici, sottolineando l’impegno per i negoziati e la stabilità regionale. Crosetto evidenzia come questa crisi possa cambiare lo scenario internazionale, auspicando una de-escalation che favorisca la pace e il dialogo.

Il governo italiano si riunisce dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani. Il ministro degli Esteri: "Non è giunta alcuna richiesta da parte degli Usa" prima dell'attacco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, riunione di Meloni con l'intelligence: "Impegno per i negoziati" | Tajani: "Nessun aereo partito da basi italiane, ci auguriamo la de-escalation" | Crosetto: "Cambia lo scenario"

In questa notizia si parla di: iran - riunione - meloni - intelligence

Attacco all’Iran, Meloni convoca una riunione coi ministri e con i vertici dell’intelligence - In un momento critico di tensione internazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non lascia nulla al caso: ha convocato una riunione con ministri e intelligence per affrontare l’attacco in Iran e le recenti azioni di Israele.

Iran, Meloni convoca una riunione con ministri e intelligence. Crosetto: si apre una crisi più grande Vai su X

MEDIO ORIENTE | La premier Giorgia Meloni segue con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell'intelligence. #ANSA Vai su Facebook

Iran, Meloni convoca i ministri interessati e l’intelligence; Meloni convoca una riunione con ministri e intelligence dopo l'attacco Usa all'Iran. Crosetto: si apre una crisi più grande; Attacco Usa a Iran, Meloni convoca riunione com ministri e intelligence.

Iran, Meloni convoca una riunione straordinaria con ministri e intelligence - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ... Secondo msn.com

Iran, Meloni convoca riunione con ministri interessati e intelligence - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza ... Segnala msn.com