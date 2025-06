Iran | rischi per l’Italia? Tajani | Nessun segnale però massima allerta America blindata Stretto di Hormuz | minacce di chiusura

Il contesto internazionale si fa sempre più complesso, tra tensioni nel Golfo e rischi nascosti per l’Italia. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, rassicura: "Nessun segnale diretto di minacce", ma la massima allerta resta. Tra le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz e il forte dispiegamento militare americano, è fondamentale mantenere alta la guardia. La stabilità del nostro Paese dipende dalla capacità di monitorare e rispondere prontamente a ogni evoluzione.

Rischi per l'Italia "potrebbero esserci, ma non abbiamo segnali diretti". A dichiararlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che aggiunge: "L'Iran ha sempre visto l'Italia come un paese non fra i più ostili, anche se abbiamo sempre condannato la costruzione dell'arma atomica"

