In un panorama internazionale sempre più complesso, le dinamiche tra Stati Uniti, Israele e Iran si intrecciano con continui sviluppi che scuotono le fondamenta della politica globale. Ricciardi, capogruppo dei Cinque Stelle alla Camera, analizza la crescente influenza di Netanyahu e l’effetto delle azioni di Trump nel Medio Oriente. Una situazione che ci lascia con più domande che risposte, e che richiede attenzione e riflessione approfondita. L’Italia, in tutto questo, deve decidere quale ruolo giocare.

Al telefono il veterano del Movimento sbuffa di malessere: “Ogni giorno la realtà si dimostra peggiore perfino delle nostre preoccupazioni”. Ma poi Riccardo Ricciardi, capogruppo dei Cinque Stelle alla Camera, passa subito all’analisi politica: “Attaccando l’Iran, Trump ha reso Netanyahu il vero dominatore politico in quell’area del mondo. Quello tra loro è un asse davvero inquietante”. Sorpreso? Ormai non ci si può sorprendere più di nulla. Dopodiché il punto è che, senza l’apporto degli Stati Uniti, Netanyahu non avrebbe mai potuto portare avanti la sua operazione militare, sin dall’inizio. Ma tutto questo è possibile anche per il silenzio di un’Unione europea che è ormai ridicola, proprio come i tre ministri degli Esteri europei che hanno appena incontrato il loro omologo iraniano (rispettivamente i rappresentanti di Gran Bretagna, Francia e Germania, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Ricciardi (M5s): “Trump ha reso Netanyahu il dominatore del Medio Oriente. L’Italia non offra le basi agli Usa”

