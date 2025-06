Iran | Portolano no coinvolgimento diretto basi Usa in Italia

In un quadro di crescente tensione internazionale, l'Italia mantiene una posizione di prudente neutralità riguardo alle basi americane sul suo territorio. Il ministro Crosetto ha sottolineato che, sebbene attualmente non vi siano coinvolgimenti diretti, la Difesa ha intensificato le misure di sicurezza per garantire la stabilità nazionale. In un mondo in costante evoluzione, restare vigili è più che mai fondamentale.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Al momento non si registrano coinvolgimenti diretti delle basi americane in Italia. Tuttavia, come ha sottolineato il ministro Guido Crosetto, la situazione internazionale impone una soglia di attenzione molto elevata. La Difesa, quindi, in questo senso ha rafforzato le misure di sicurezza, in particolare alla luce delle recenti operazioni statunitensi contro le infrastrutture iraniane”. Lo ha detto il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, allo ‘Speciale in mezz’ora’ su Rai3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Portolano, no coinvolgimento diretto basi Usa in Italia

In questa notizia si parla di: portolano - basi - italia - iran

Crosetto: "L'Italia non entrerà in guerra contro l'Iran. Le basi in Italia? Gli Usa non hanno chiesto autorizzazioni" - Il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura gli italiani: l'Italia non entrerà in guerra contro l'Iran, nemmeno in caso di intervento statunitense.

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Iran, media: Parlamento approva chiusura Stretto Hormuz, ultima parola al Consiglio Supremo; Militari italiani in Iraq e Kuwait, rimodulato il contingente nelle basi: cosa significa? La guerra in Iran e; Il generale Portolano sul conflitto tra Israele e Iran: «Il rischio è una guerra allargata ai Paesi vicini. Il ruolo di Unifil è centrale in Libano».

Iran: Portolano, no coinvolgimento diretto basi Usa in Italia - "Al momento non si registrano coinvolgimenti diretti delle basi americane in Italia. Secondo msn.com

Aviano, allerta massima nelle basi Usa dopo la guerra all'Iran. Il generale Battisti: «Potrebbero diventare un obiettivo di questa ritorsione» - Oriente, con la distruzione di tre impianti nucleari iraniani avvenuta nella notte, il conflitto tra Israele e Iran potrebbe presto ... Da ilgazzettino.it