Iran oltre 200 luoghi di Teheran colpiti da inizio raid Israele

Da giugno, Teheran vive sotto un’ombra di tensione crescente, con oltre 200 luoghi colpiti dai raid israeliani. La devastazione è profonda: più di 120 case completamente distrutte e altre 500 danneggiate. Questa escalation mette in luce un conflitto che rischia di avere ripercussioni ben più ampie, coinvolgendo non solo la regione ma anche l’intero scenario internazionale. La situazione rimane estremamente critica e in costante evoluzione.

I raid israeliani hanno colpito oltre 200 luoghi di Teheran dall'inizio dell'attacco il 13 giugno. Lo ha riferito il governatore provinciale Mohammad Sadegh Motamedian alla tv di Stato, aggiungendo che oltre 120 unità abitative "sono state completamente distrutte" mentre altre 500 hanno subito "danni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, oltre 200 luoghi di Teheran colpiti da inizio raid Israele

