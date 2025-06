Iran non esclude ritorsioni contro Usa | a Teheran in migliaia in piazza al grido di Vendetta!

La tensione tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più palpabile, con teheran che non esclude azioni di ritorsione e migliaia di manifestanti in piazza che gridano “Vendetta!”. La decisione definitiva dipenderà anche dal parere del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, mentre gli Usa rispondono a tono, avvertendo che chiudere lo stretto di Hormuz sarebbe un vero e proprio suicidio. La crisi si intensifica, lasciando prevedere sviluppi altamente rischiosi per la stabilità della regione.

Affinché la decisione diventi definitiva è necessario anche un parere del Consiglio supremo di sicurezza nazionale. Immediata la risposta degli Usa, giunta attraverso le dichiarazioni del vicepresidente Usa, JD Vance: "Chiudere lo stretto di Hormuz sarebbe un suicidio". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran non esclude ritorsioni contro Usa: a Teheran in migliaia in piazza al grido di “Vendetta!”

In questa notizia si parla di: iran - esclude - ritorsioni - teheran

Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei | I Iran emette ordine di evacuazione per canali tv israeliani - Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: un raid israeliano sulla tv di stato iraniana lascia vittime e alimenta un clima di crisi.

Trump entra in guerra, bombe USA sui siti nucleari iraniani Gli Stati Uniti intervengono direttamente al fianco di Israele nella guerra contro l'Iran... Vai su Facebook

Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Gli Stati Uniti fanno intendere di non volere una guerra più ampia; Tensione tra Israele e Iran in escalation con raid e minacce reciproche.

Tensione tra Iran e USA dopo i raid, Teheran minaccia ritorsioni, allerta in Italia e appello del Papa - Dopo gli attacchi americani a siti nucleari iraniani, Teheran alza i toni. Scrive rtl.it

Il pentagono smentisce obiettivi di cambio regime in iran e lancia nuovo avvertimento - Il capo del Pentagono Pete Hegseth esclude un cambio di regime in Iran, mentre Donald Trump avverte Teheran di risposte militari più dure in caso di ritorsioni, aumentando la tensione tra Stati Uniti ... Come scrive gaeta.it