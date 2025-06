Iran | Netanyahu Trump si è assunto incarico di espellere il male dal mondo

In un contesto di tensione globale, il recente gesto di Benjamin Netanyahu al Muro Occidentale di Gerusalemme evidenzia le complexità delle relazioni internazionali e la speranza di una risoluzione pacifica. La preghiera con il Rabbino, rivolta a sostenere la continuazione della pressione sull’Iran e il successo di Trump, riflette le sfide e le ambizioni di un mondo che cerca di espellere il male. Ma qual è il vero impatto di tali azioni? La risposta forse risiede nel futuro stesso delle alleanze mondiali.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il Muro Occidentale a Gerusalemme e ha pregato con il Rabbino del Muro Occidentale per il successo della continuazione della guerra in Iran e per la pace del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra le altre cose, secondo il testo della preghiera speciale che hanno composto per l’arrivo di Netanyahu, si legge: “E innalzi il Presidente degli Stati Uniti per essersi assunto l’incarico di espellere il male e l’oscurità dal mondo”. Lo riporta Ynet. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, Trump si è assunto incarico di espellere il male dal mondo

