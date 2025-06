Iran | Netanyahu grazie a Trump siamo vicini a raggiungere obiettivi guerra

In un contesto internazionale sempre più complesso, le dichiarazioni di Netanyahu evidenziano come le recenti mosse degli USA abbiano avvicinato Israele all’obiettivo di contenere le ambizioni nucleari dell’Iran. La collaborazione tra alleati si rafforza in nome di una strategia condivisa di sicurezza e stabilità nella regione, portando il mondo su un filo sottile tra pace e conflitto. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Ringraziamo il nostro grande amico Trump per l’onorevole azione dell’esercito americano nell’infliggere ingenti danni alla struttura di Fordow. Siamo molto vicini al raggiungimento degli obiettivi della guerra contro l’Iran”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa, come riporta Al Jazeera. “Insieme agli Stati Uniti abbiamo raggiunto traguardi senza precedenti. Ho detto che avremmo cambiato il volto del Medio Oriente ed è ciò che stiamo facendo oggi”, ha aggiunto Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, grazie a Trump siamo vicini a raggiungere obiettivi guerra

