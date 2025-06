Iran | Netanyahu azione in Iran apre opportunità per accordi pace

L’azione recente di Netanyahu in Iran apre scenari sorprendenti e promettenti per la pace globale. Le sue parole evocano un futuro di speranza, cooperazione e opportunità che, fino a poco tempo fa, sembravano irraggiungibili. È il momento di guardare avanti con ottimismo, poiché le iniziative diplomatiche potrebbero trasformare il Medio Oriente e oltre. La pace non è più un sogno lontano, ma una possibilità concreta che merita attenzione e impegno.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “L’azione in Iran apre opportunità che non possiamo nemmeno immaginare. Immagino un’enorme espansione degli accordi di pace, vedo una cooperazione che al momento sembra immaginaria, ma forse abbiamo già capito che non lo è. Vediamo un futuro luminoso di speranza, cooperazione e anche pace”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa, rispondendo a una domanda di Ynet. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu, azione in Iran apre opportunità per accordi pace

