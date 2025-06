Iran Netanyahu | attacchi Usa coordinati con Israele

In un mondo sempre più complesso, le alleanze tra nazioni emergono come pilastri fondamentali della sicurezza globale. Recenti dichiarazioni di Netanyahu rivelano come il raid statunitense sugli impianti nucleari iraniani sia stato pienamente coordinato con Israele, sottolineando un fronte unito contro le minacce regionali. Questa collaborazione strategica apre nuovi scenari geopolitici e mette in evidenza l'importanza di alleanze solide e condivise. Cosa si nasconde dietro queste mosse diplomatiche?

Tel Aviv, 22 giu. (askanews) - Il raid aereo degli Stati Uniti sugli impianti nucleari iraniani è stato "pienamente coordinato" con Israele. Lo ha detto in un messaggio video, diffuso da diversi organi d'informazione nazionale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito il presidente Donald Trump, definendolo "un enorme amico di Israele". Netanyahu ha affermato che l'operazione Usa è stata la continuazione delle operazioni militari israeliane e del Mossad in Iran contro il programma nucleare di Teheran, che "minacciava la nostra stessa esistenza e metteva in pericolo la pace nel mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Netanyahu: attacchi Usa coordinati con Israele

