Iran missili contro Israele dopo l’attacco Usa a siti nucleari

In un’escalation di tensione che scuote il Medio Oriente, l’Iran risponde con un attacco missilistico contro Israele, dopo l’attacco statunitense ai siti nucleari. Le sirene di allerta suonano a Tel Aviv e Gerusalemme, mentre esplosioni segnano un nuovo capitolo di destabilizzazione regionale. Le Forze di difesa israeliane stimano che l’Iran abbia...

Dopo l’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari, l’Iran risponde con un’ondata di missili contro Israele nelle prime ore di oggi, domenica 22 giugno 2022. Le sirene dell’allarme aereo suonano in Israele, come rendono noto le forze di difesa (Idf). Allarme in particolare a Tel Aviv, mentre esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme, come riferisce il corrispondente dell’agenzia Afp. Le Forze di difesa israeliane stimano che l’Iran abbia lanciato tra i 20 e 30 missili nell’attacco contro Israele, L’Autorità aeroportuale israeliana ha reso noto che, dopo l’attacco americano contro i siti nucleari iraniani, lo spazio aereo israeliano resterà chiuso, mentre restano aperti i confini terresti con l’Egitto e la Giordania. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

