Iran Meloni sente Macron Merz e leader arabi | Soluzione sia politica | Tajani | Nessun aereo partito da basi italiane ci auguriamo la de-escalation | Crosetto | Cambia lo scenario

Dopo i recenti raid statunitensi sui siti nucleari iraniani, il governo italiano si confronta sulle prossime mosse, con Meloni che ascolta Macron, Merz e leader arabi in cerca di una soluzione politica. Tajani sottolinea: "Nessun aereo partito da basi italiane", sperando in una de-escalation. Crosetto mette in discussione lo scenario, mentre il ministro degli Esteri chiarisce che prima dell’attacco non c'era nessuna richiesta dagli Usa. La strada verso la diplomazia resta la sfida principale.

Il governo italiano si è riunito dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani. Il ministro degli Esteri: "Non è giunta alcuna richiesta da parte degli Usa" prima dell'attacco.

