iran meloni sente i leader stranieri e auspica una rapida ripresa dei negoziati

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, la premier italiana Giorgia Meloni si impegna a trovare soluzioni rapide e condivise. Dopo una riunione di governo d'urgenza, ha avviato intensi dialoghi con leader stranieri e attori regionali chiave, sottolineando l’importanza di una ripresa tempestiva dei negoziati. La sua azione diplomatica testimonia la determinazione dell’Italia nel contribuire alla stabilità globale e al dialogo internazionale.

"A seguito della riunione di governo convocata d'urgenza questa mattina alla luce dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nel corso della giornata numerosi contatti con alcuni partner internazionali e con i principali attori della regione ". Si legge in una nota di palazzo Chigi. "In particolare, il presidente Meloni ha avuto uno scambio di vedute con il presidente di turno del G7, il primo ministro canadese Mark Carney, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con il presidente francese Emmanuel Macron e con il primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it