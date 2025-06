Iran Meloni sente anche Carney e Macron | lavorare a rapida ripresa negoziati

Giorgia Meloni si impegna a coordinare gli sforzi internazionali per una rapida ripresa dei negoziati in Medio Oriente, dialogando con leader di spicco come Carney e Macron. La crisi crescente richiede azioni concertate e diplomatiche urgenti per trovare soluzioni durature e garantire stabilitĂ . La diplomazia italiana si fa portavoce di un impegno condiviso, lavorando senza sosta per favorire il dialogo e la pace nella regione.

Roma, 22 giu. (askanews) – A seguito della riunione di governo convocata d’urgenza questa mattina alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nel corso della giornata numerosi contatti con alcuni partner internazionali e con i principali attori della regione. Lo rende noto Palazzo Chigi. In particolare, il Presidente Meloni ha avuto uno scambio di vedute con il Presidente di turno del G7, il Primo Ministro canadese Mark Carney, con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, con il Presidente francese Emmanuel Macron e con il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

