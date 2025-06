Iran Meloni L’Italia continuerà a impegnarsi per tavolo negoziale

L’Italia continuerà a impegnarsi con fermezza nel dialogo diplomatico, lavorando instancabilmente per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente. In un momento di crisi così complesso, il nostro Paese non smetterà di cercare soluzioni condivise, garantendo la sicurezza dei cittadini e tutelando i propri interessi nazionali. La determinazione e il senso di responsabilità dell’Italia sono più forti che mai, perché solo il confronto può condurre a una pace duratura.

ROMA (ITALPRESS) – "A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, ho convocato d'urgenza e presieduto questa mattina una conferenza telefonica tra componenti del governo e vertici dell'intelligence. La crisi è al centro dell'attenzione dell'esecutivo in tutti i suoi risvolti, dalla situazione dei connazionali nella regione, con cui la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e di sicurezza. L'Italia continuerà a impegnarsi per portare al tavolo negoziale le parti". Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

