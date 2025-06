Iran l’Irgc minaccia gli Usa | ‘Risponderemo con forza agli attacchi’

L’IRGC lancia un messaggio chiaro e deciso: “Risponderemo con forza agli attacchi.” Dopo il raid contro le strutture nucleari iraniane, Teheran avverte Stati Uniti e Israele di non sottovalutare la propria determinazione. La tensione tra Iran e potenze straniere si fa sempre più palpabile, minacciando di esplodere in una crisi di portata regionale e globale. La diplomazia sembra vacillare di fronte a questa escalation di minacce e ritorsioni.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica promette ritorsioni contro Stati Uniti e Israele dopo il raid. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha lanciato un severissimo avvertimento agli Stati Uniti in seguito al recente attacco aereo contro alcune strutture nucleari iraniane, definite da Teheran come “esclusivamente civili e pacifiche”. La dichiarazione, diffusa nella giornata di domenica e firmata dallo stesso IRGC, denuncia una “palese violazione del diritto internazionale” e promette una risposta “immediata, precisa e potente”. ‘ Chi ha colpito, si prepari a pentirsene. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Iran, l’Irgc minaccia gli Usa: ‘Risponderemo con forza agli attacchi’

In questa notizia si parla di: irgc - agli - iran - minaccia

La minaccia Iran agli Usa: il blocco di Hormuz/1 - In un contesto di tensioni crescenti, la minaccia dell'Iran di bloccare lo Stretto di Hormuz rappresenta una delle sfide più delicate per gli Stati Uniti e la stabilità globale.

In una dichiarazione, l'IRGC ha affermato che le forze armate iraniane sono riuscite a colpire decine di basi militari e di spionaggio nei territori occupati, nonché alcuni siti di produzione di armi. "Immagini satellitari e dati di intelligence mostrano che decine di si Vai su Facebook

#IRAN: TERZI (FDI), 'DA DECENNI ARRICCHISCE URANIO AGGIRANDO ACCORDI INTERNAZIONALI' = Roma, 19 giu. (Adnkronos) - ''Come anche ribadito a margine del #G7 a Kananaskis dal presidente @GiorgiaMeloni, l'arma nucleare in mano all'Iran è Vai su X

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni”; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane; Tensioni Iran-Usa: Guardiani della rivoluzione, ora è guerra dopo raid americani.

Iran, la minaccia agli Usa: “Le basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere”. Come risponderà - Il ministero degli Esteri di Teheran ha condannato gli Stati Uniti per aver lanciato una "guerra pericolosa" contro l'Iran a seguito ... Secondo iltempo.it

Ambasciatore israeliano presso l'Ue Regev: l'Iran è una minaccia anche per l'Europa - In un'intervista a Euronews, L'ambasciatore israeliano presso l'Ue e la Nato Haim Regev ha dichiarato che Israele ha iniziato il conflitto con l'Iran perché non aveva altra scelta e ha avvertito che l ... Si legge su msn.com