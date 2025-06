Iran l’ipotesi del blocco dello Stretto di Hormuz in risposta ai raid Usa

L’ipotesi di bloccare lo Stretto di Hormuz, strategico snodo marittimo tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano, si fa sempre più concreta in risposta ai raid USA. Teheran non esclude questa possibilità e, secondo fonti come Al Arabiya, il Parlamento iraniano sta valutando attentamente questa mossa come ritorsione alle recenti azioni statunitensi. Ma quale impatto avrebbe un simile scenario sul delicato equilibrio mondiale?

