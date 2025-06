Iran l' inferno in terra | i video dell' attacco Usa al sito nucleare

Iran, l'inferno in terra: i video dell'attacco USA al sito nucleare. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione mirata contro il cuore del programma atomico iraniano, colpendo il sito di Fordow e altri obiettivi sensibili. Le immagini che seguono svelano la potenza e la tensione di quella notte, lasciando emergere un quadro inquietante di conflitto e strategia internazionale. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste esplosioni.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco mirato contro il sito nucleare di Fordow, uno dei centri piĂą strategici e segreti del programma atomico iraniano, e altri due siti nucleari iraniani. L’operazione, condotta con precisione chirurgica, ha colpito obiettivi militari e infrastrutture sensibili, scatenando forti esplosioni e un’intensa reazione da parte delle difese iraniane. Le immagini che seguono mostrano i primi video dell'attacco. Fonti ufficiali non hanno ancora confermato il bilancio delle vittime nĂ© i danni materiali, ma l’azione rappresenta una chiara escalation nel conflitto tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, l'inferno in terra: i video dell'attacco Usa al sito nucleare

