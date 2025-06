Iran le reazioni dall' Italia e dal mondo all' attacco degli Stati Uniti

L'attacco degli Stati Uniti in Iran ha scosso il panorama internazionale, suscitando reazioni variegate e un acceso dibattito sulla stabilità regionale. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, si è espresso speranzoso in una possibile de-escalation, auspicando che l'evento porti a un ritorno al dialogo. La comunità globale guarda ora con attenzione agli sviluppi futuri, desiderosa di evitare un conflitto più ampio e di favorire la pace duratura.

"Ci auguriamo che dopo questo attacco, che è stato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare che rappresentava un pericolo per tutta l'area, ora si possa arrivare a una de-escalation e che l'Iran si sieda al tavolo delle trattative ". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con l'edizione straordinaria del Tg1, dopo l'attacco Usa in Iran. Il vice premier ha ricordato di aver avuto nei giorni scorsi un colloquio con il suo omologo iraniano: Teheran pensava di tenere "una linea dura e non sedersi al tavolo", "vediamo se dopo l'attacco di questa notte cambieranno idea".