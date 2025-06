Iran l’Agenzia atomica di Teheran | L’attacco barbaro non fermerà il programma nucleare

L’iran lancia un durissimo monito alle potenze mondiali, condannando l’attacco statunitense come un atto barbaro e illecito. Nonostante le pressioni e le aggressioni esterne, il programma nucleare di Teheran prosegue, sfidando ogni tentativo di fermarlo. La sfida tra diplomazia e determinazione continua a infiammare la scena internazionale, mentre l’Iran ribadisce: nulla fermerà il suo cammino verso l’indipendenza nucleare.

Teheran – L’Agenzia atomica iraniana condanna l’attacco “barbaro” degli Stati Uniti contro tre siti. Citata dall’agenzia di stampa Irna, l’Agenzia denuncia “la palese violazione del diritto internazionale, in particolare del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp)”, e accusa di “complicità” l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. E assicura che il programma nucleare continuerà: “Non permetteremo mai che il progresso di questa industria nazionale. venga fermato”. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: agenzia - atomica - nucleare - teheran

Guerra Israele-Iran, il direttore dell’Agenzia atomica: “Nessuna prova che Teheran stia costruendo l’arma nucleare” - Il dibattito sulla minaccia nucleare iraniana rimane acceso, con agenzie internazionali e intelligence che ribadiscono: nessuna prova concreta di un tentativo di armarsi con armi nucleari.

Nucleare: Regione Lombardia firma accordo con l'Agenzia per l'energia atomica - La regione Lombardia firma un accordo con l'Agenzia per l'energia atomica, puntando a valorizzare l'energia nucleare come leva per la transizione ecologica.

Il direttore dell’Agenzia atomica: “Nessuna prova che #Teheran stia costruendo l’arma nucleare”. La grande balla Vai su X

"Non possiamo affermare che in questo momento ci sia uno sforzo sistematico in Iran per fabbricare un'arma nucleare". Con queste parole Rafael Grossi, direttore generale Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), smentisce definitivamente la tesi Vai su Facebook

Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa; Iran, l’Agenzia atomica di Teheran: “L’attacco barbaro non fermerà il programma nucleare”; Attacco Usa all'Iran: colpiti i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. Missili su Israele - Nel bunker a Gerusalemme mentre risuona l'allarme (Video).

Iran, Agenzia atomica Teheran: "Attacco barbaro non fermerà il programma nucleare" - Citata dall'agenzia di stampa Irna, l'Agenzia denuncia "la palese violazione del diritto intern ... Secondo msn.com

La caduta di Fordow: gli Usa abbattono il bunker simbolo del nucleare iraniano - Gli Stati Uniti hanno sganciato un "carico completo di bombe" sul sito strategico di Fordow e su altri due siti nucleari iraniani: Natanz e Isfahan. Segnala msn.com