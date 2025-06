Iran-Israele Khamenei introvabile | salta incontro Washington-Teheran Droni khamikaze verso Israele

Tensione alle stelle tra Iran e Israele mentre le operazioni militari si intensificano e Khamenei rimane misteriosamente invisibile agli occhi del mondo. I droni kamikaze puntano verso Israele, alimentando i timori di un’escalation globale, mentre Washington sembra prepararsi a un possibile coinvolgimento. In un contesto di scontri e strategie nascoste, cosa ci riserva il futuro in questa intricata partita geopolitica? Resta con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Tra i nomi indicati dalla Guida suprema dell’Iran non appare il figlio dell’ayatollah. I due bombardieri Usa in volo dal Missouri verso Guam, destano il sospetto che Washington possa scendere in campo al fianco di Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, Khamenei introvabile: salta incontro Washington-Teheran. Droni khamikaze verso Israele

Israele-Iran, l’Idf attacca navi da guerra nel Golfo Persico. Media Usa: «Khamenei introvabile, salta l’incontro (segreto) tra Washington e Teheran in Turchia» - Tensioni esplosive nel Golfo Persico: l'IDF attacca navi da guerra iraniane, mentre Khamenei scompare nel nulla.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver ucciso il nuovo ...

Il presidente russo ha detto di essere pronto a fornire assistenza per lo sviluppo dell'energia nucleare pacifica a Theran.