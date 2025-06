Iran imam italiani scatenati | Teheran meglio dell' Europa

L’onda di tensione che attraversa il mondo islamico si fa sentire anche in Italia, dove le comunità musulmane sono scosse da eventi che scuotono le loro fondamenta. Il recente attacco israeliano all’Iran ha acceso un fuoco di passioni e polemiche, alimentando sentimenti di solidarietà e rabbia. In un clima di crescente fermento, le voci si moltiplicano: il mondo islamico è in subbuglio. La domanda ora è: come evolverà questa complessa situazione?

Il mondo islamico è in subbuglio. C’è fermento nelle moschee, nei circoli culturali, tra le fila delle associazioni. Le comunità musulmane d’Italia non hanno digerito l’attacco sferrato da Israele all’Iran: la guerra non piace a nessuno, è chiaro, ma l’odio anti-sionista - rinfocolato da Hamas il famigerato 7 ottobre 2023 - è preponderante su tutto e si sta rinvigorendo nelle ultime ore. Le accuse di «genocidio» sul fronte Gaza, pur restando vive, stanno subendo il sorpasso della difesa a spada tratta del regime degli Ayatollah. La fu Persia in odore di atomica, dove le donne senza velo vengono picchiate, gli oppositori politici impiccati e gli omosessuali perseguiti, è un baluardo da difendere a tutti i costi dai nemici giurati, ebrei, americani ed europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, imam italiani scatenati: "Teheran meglio dell'Europa"

In questa notizia si parla di: iran - imam - italiani - scatenati

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l’Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

Attacco Israele in Iran, Tajani: “Situazione italiani sotto controllo” - dichiarato che la situazione è attentamente monitorata e che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la sicurezza degli italiani.

Non abbiamo dubbi che per gli #imam dei #trogloditi seguaci dell'#Islam si stia meglio in #Iran che in #Italia. Che ci vadano allora! Sciò, aria! Sparite, andatevene! Vai su X

Il capo della moschea di #Segrate: "Ayatollah illiberali? In #Francia è vietato il velo...". Una prof islamica: "L’Occidente vuole le iraniane su #Onlyfans" Vai su Facebook

Iran, imam italiani scatenati: Teheran meglio dell'Europa | .it; Iran, nella centrale di Bushehr 250 russi: se Israele bombarda... | .it; Israele-Iran, volano i tiggì: nonostante la calura....

Imam e attivisti italiani contro l’Europa: “Meglio gli Ayatollah in Iran”/ “Occidente ipocrita e islamofobo” - Europa criticata da imam e attivisti islamici in Italia: “In Iran più coerenza, in Occidente solo ipocrisia e doppie morali” ... Riporta ilsussidiario.net

Iran, anche uno o più cittadini italiani arrestati durante le proteste per la morte di Mahsa Amini - Da 15 giorni l’Iran è in tumulto per le proteste di massa scatenate dalla morte di Mahsa Amini, ragazza di 22 anni arrestata ... Lo riporta unionesarda.it