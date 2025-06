Iran il ministro degli Esteri Araghchi | Attacco Usa ha chiuso porta diplomazia

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l’attacco americano agli impianti nucleari di Teheran ha chiuso le porte alla diplomazia, sottolineando la responsabilità degli Stati Uniti per le conseguenze. Parlando a Istanbul, Araghchi ha evidenziato come, in questo momento, la via del dialogo sia ormai preclusa, lasciando l’Iran senza altra scelta che reagire alle provocazioni. La situazione si fa sempre più tesa, e il rischio di escalation cresce di ora in ora.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che la diplomazia non è un'opzione dopo l'attacco americano agli impianti nucleari di Teheran. Araghchi ha parlato domenica a Istanbul con i giornalisti. Ha detto che anche se la "porta della diplomazia" dovrebbe essere sempre aperta, " non è così in questo momento ". Gli Stati Unit, ha detto, sono "gli unici responsabili delle conseguenze pericolose e delle implicazioni di vasta portata del loro atto di aggressione". Gli Usa sono entrati nella guerra di Israele contro l'Iran domenica mattina lanciando una bomba da 30.000 libbre su un sito di arricchimento dell'uranio sepolto sotto una montagna, una mossa che mirava a distruggere il programma nucleare della Repubblica islamica dopo mesi di diplomazia fallita.

Venerdì a Ginevra, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito incontreranno il loro omologo iraniano Abbas Araghchi in un tentativo storico di riavviare i negoziati tra Iran e Occidente, segnando una svolta nella diplomazia internazionale.

