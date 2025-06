Iran i dem Usa evocano l' impeachment per Trump | Quell' attacco è incostituzionale

Le tensioni tra Iran e USA si intensificano, con i Democratici che evocano l’impeachment per Trump, accusandolo di aver autorizzato un attacco ritenuto incostituzionale e senza consultare il Congresso. L’episodio, noto come "attacco 232", rischia di trascinare gli Stati Uniti in un conflitto potenzialmente disastroso in Medio Oriente, sollevando dubbi sulla gestione presidenziale e sulla stabilità internazionale. La sfida ora è trovare un equilibrio tra sicurezza e responsabilità politica.

Gli esponenti democratici accusano: "Il presidente ha autorizzato i raid senza consultare il Congresso e rischio di coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra potenzialmente disastrosa in Medioriente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, i dem Usa evocano l'impeachment per Trump: "Quell'attacco è incostituzionale"

