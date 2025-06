Iran Hegseth | Attacco Usa è stato un successo incredibile e schiacciante

L'ultimo attacco statunitense in Iran ha segnato un momento cruciale nella geopolitica internazionale, con una precisione impressionante nel cuore della notte. Destinato a sabotare il programma nucleare iraniano, l’operazione, condotta su ordine diretto del Presidente Trump, si è rivelata un successo incredibile e schiacciante. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questa mossa audace e decisa?

“La scorsa notte, su ordine del Presidente Trump, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto un attacco di precisione nel cuore della notte contro tre impianti nucleari in Iran — Fordow, Natanz e Isfahan — con l’obiettivo di distruggere o compromettere gravemente il programma nucleare iraniano. E come dimostrerĂ il Capo di Stato Maggiore Congiunto, è stato un successo incredibile e schiacciante. L’ordine che abbiamo ricevuto dal nostro comandante in capo era mirato, deciso e chiaro”. Così il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono dopo l’attacco degli Usa ai siti nucleari in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it