Iran Grossi complice degli attacchi Usa ai siti nucleari

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con Tehran che accusa l'AIEA di complicità negli attacchi ai siti nucleari, tra cui Natanz, Fordow e Isfahan. In un gesto deciso, Mohammad Eslami ha scritto a Rafael Grossi, minacciando azioni legali e misure di difesa della sovranità nazionale. La crisi si fa sempre più complessa, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali per la stabilità globale.

Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (Aeol), Mohammad Eslami, ha inviato una lettera al direttore generale dell' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, accusandolo di complicità negli attacchi statunitensi ai siti nucleari di Natanz, Fordow e Isfahan. "L'Iran ha adottato le iniziative necessarie per difendere i propri diritti di sovranità e adotterà le opportune misure legali, in particolare contro l'inazione e la complicità da parte sua in un crimine così sfacciato, attraverso gli organismi internazionali", si legge nella lettera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Grossi complice degli attacchi Usa ai siti nucleari

In questa notizia si parla di: iran - grossi - attacchi - siti

LIVE | Israele: attacchi in corso contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Khamenei: «La risposta sarà severa». L'Idf: l'offensiva durerà giorni - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli critici con attacchi mirati contro siti nucleari e militari, e la tragica uccisione del leader delle Guardie Rivoluzionarie.

LIVE | Israele: ondata di attacchi contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Khamenei: «La risposta sarà severa». L'Idf: l'offensiva durerà giorni - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele risponde con fermezza agli attacchi contro l’Iran, colpendo siti nucleari e militari, mentre Tel Aviv piange il capo delle Guardie Rivoluzionarie ucciso.

Ora il capo Agenzia Atomica dice che gli attacchi di #Israele ai siti nucleari di #Iran creano un problema di sicurezza, c’è rischio radiazioni.Bisogna puntare alla diplomazia dice. Dr. Grossi rifarebbe quelle dichiarazioni ambigue sull’Iran, che poi ha smentito? Vai su X

L’#Iran minaccia azioni legali contro il direttore dell’#AIEA Rafael Grossi dopo attacchi a siti #nucleari Vai su Facebook

Media: Khamenei introvabile, saltato incontro Usa-Iran a Istanbul | Houthi: Se gli Stati Uniti attaccano Teheran, missili contro navi americane; Gli Usa attaccano l'Iran. Trump: Cancellati i siti nucleari. Netanyahu ringrazia; Iran, Grossi complice degli attacchi Usa ai siti nucleari.

Iran, Grossi complice degli attacchi Usa ai siti nucleari - ha inviato una lettera al direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, accusandolo di complicità negli attacchi statunitensi ai siti nucleari di Natanz, ... Lo riporta ansa.it

Attacco Usa contro l'Iran, quali sono i siti nucleari colpiti e cosa sappiamo - Non rispettando quella che sembrava una scadenza ben determinata per negoziare con Teheran, ovvero due settimane, Donald Trump ha deciso di sferrare un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari in I ... tg24.sky.it scrive