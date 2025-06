Iran e Usa tra oro petrolio e dollaro L’attesa dei mercati

L’attuale escalation tra Iran e USA sta scuotendo i mercati mondiali, tra oro, petrolio e dollaro. La tensione aumenta e l’incertezza regna sovrana: le prossime ore saranno decisive per capire come reagiranno investitori e economie. Con il prezzo del petrolio che ha già superato i 70 dollari, la posta in gioco è alta. In un contesto così volatile, ogni decisione potrebbe cambiare gli equilibri globali e le nostre vite quotidiane.

Bisognerà attendere ancora qualche ora per capire se e come i mercati reagiranno al nuovo avvitamento della crisi tra Israele e l’Iran, conseguenza dell’intervento militare degli Stati Uniti, al fianco del suo alleato storico. Di sicuro, la posta in gioco è alta. Petrolio, gas, elettricità, trasporti, nulla sembra essere immune, almeno in potenza, dagli effetti della guerra in atto. La scorsa settimana il prezzo del petrolio ha sfondato quota 70 dollari al barile, per portarsi intorno ai 79 dollari. Ora però l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, può aggravare la situazione. A rendere ancora più teso il clima è arrivata anche la minaccia dei ribelli Houthi dallo Yemen, che hanno annunciato la loro intenzione di colpire le forze statunitensi nel Mar Rosso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Iran e Usa tra oro, petrolio e dollaro. L’attesa dei mercati

