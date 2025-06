Iran | distrutti dagli Usa 3 siti nucleari Reazione di Teheran | 86 feriti in Israele Italia | Meloni convoca i ministri Rischio caro bollette

Tensioni internazionali alle stelle: gli Stati Uniti distruggono tre siti nucleari in Iran, scatenando la reazione di Teheran con 86 feriti in Israele. Nel frattempo, in Italia, Meloni convoca i ministri per affrontare il rischio di un aumento dei costi energetici e le conseguenze di un conflitto globale ancora in evoluzione. Una crisi che potrebbe ridisegnare gli equilibri mondiali: scopriamo insieme i dettagli di una geopolitica in fermento.

Nel tardo pomeriggio del 21 giugno 2025 negli Usa (le 4 del mattino del 22 giugno in Italia), Donald Trump ha annunciato: "Un'operazione militare di grande successo in Iran. Questo è un momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo. L'Iran deve ora accettare di porre fine a questa guerra" L'articolo Iran: distrutti dagli Usa 3 siti nucleari. Reazione di Teheran: 86 feriti in Israele. Italia: Meloni convoca i ministri. Rischio caro bollette proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Iran: distrutti dagli Usa 3 siti nucleari. Reazione di Teheran: 86 feriti in Israele. Italia: Meloni convoca i ministri. Rischio caro bollette

In questa notizia si parla di: iran - distrutti - dagli - siti

Trump attacca l’Iran, distrutti 3 siti nucleari: “Ora la pace o sarà tragedia” - L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha acceso un nuovo focolaio di tensione internazionale. Con tre impianti nucleari distrutti, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan, la delicatezza della situazione sembra raggiungere un punto di rottura.

MEDIO ORIENTE | Gli Usa attaccano l'Iran, "distrutti tre siti nucleari". Netanyahu ringrazia il presidente Trump. Missili su Israele. Segui il LIVEBLOG sul sito dell'agenzia #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/22/gli-usa-bombardano-tre-siti-nucleari-i Vai su X

MEDIO ORIENTE | Gli Usa attaccano l'Iran, "distrutti tre siti nucleari". Netanyahu ringrazia il presidente Trump. Missili su Israele. Segui il LIVEBLOG sul sito dell'agenzia #ANSA Vai su Facebook

Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Livello massimo di allerta per obiettivi sensibili in Italia; Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump, distrutti i siti nucleari, ora la pace altrimenti colpiamo altri obiettivi. Teheran, è guerra.

Trump attacca l'Iran. B-2 in azione, "distrutti tre siti nucleari" - Il presidente parla di "momento storico" e afferma che per l'Iran il futuro è "pace o tragedia". Riporta huffingtonpost.it

Attacco Usa, Trump: «Siti nucleari Iran distrutti». Netanyahu: «Decisione storica». Guterres: «Pericolosa escalation» - L'attacco condotto dagli Stati Uniti contro tre siti nucleari iraniani - Secondo msn.com