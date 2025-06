Iran Crosetto ' attacco Usa cambia lo scenario'

L'attacco degli Stati Uniti in Iran ha rivoluzionato lo scenario geopolitico, rischiando di scatenare una crisi più ampia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, avverte di una possibile risposta forte da parte dell'Iran, che potrebbe espandersi su obiettivi americani in tutto il Medio Oriente. In un momento così delicato, l'intera regione si trova a un passo da un'escalation che potrebbe avere ripercussioni globali, lasciando il mondo in tensione e in attesa di sviluppi cruciali.

Questo bombardamento "cambia completamente lo scenario, si apre una crisi molto più grande" e anche "da parte dell' Iran " c'è da attendersi "una risposta molto più forte che rischia di allargarsi a tutti gli obiettivi americani". E' quanto ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'edizione straordinaria del Tg1 dopo l' azione americana in Iran.

