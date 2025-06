Iran Conte | Meloni chiarisca che l’Italia non partecipa all’escalation

In un momento di forte tensione internazionale, Giuseppe Conte invita Giorgia Meloni a chiarire subito la posizione dell’Italia sull’escalation attuale. È fondamentale che l’Italia non partecipi alle escalation militari e si impegni a tutelare la propria sicurezza senza delegare decisioni cruciali all’esterno. La nostra nazione deve ribadire con fermezza che nessun passo sarà intrapreso senza un’adeguata valutazione autonoma, per preservare la pace e la stabilità.

“ L’ attacco degli Stati Uniti segna un’escalation dagli esiti incontrollabili. Chiedo a Giorgia Meloni per una volta di non aspettare istruzioni dall’alto e di mettere subito al primo posto la sicurezza del nostro Paese. Di non dare la disponibilità delle nostre basi militari per questa escalation e di garantire che nessun colpo da parte di un nostro soldato verrà sparato ”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa sotto la sede del Movimento, in merito all’aggravarsi della tensione in Iran dopo l’attacco degli Stati Uniti sui siti nucleari della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Conte: “Meloni chiarisca che l’Italia non partecipa all’escalation”

In questa notizia si parla di: escalation - meloni - iran - conte

Israele-Iran, Schlein: Meloni non si schiacci su Trump, evitare escalation - In un panorama internazionale sempre più teso, la richiesta di Elly Schlein al governo italiano di non piegarsi alle pressioni di Trump e di agire concretamente contro l’escalation tra Israele e Iran assume una rilevanza cruciale.

#Conte a #Meloni dopo l'attacco Usa contro l'Iran: "Chiedo di non dare la disponibilità delle nostre basi militari per questa escalation" Vai su Facebook

L'attacco in Iran di Trump, a fianco del criminale Netanyahu, è un atto grave e pericoloso che può avere conseguenze catastrofiche portandoci verso un conflitto dagli esiti incalcolabili, generando tensioni e insicurezze in tutto il mondo. Trump non dà seguito a Vai su X

Iran, Conte: Meloni chiarisca che l'Italia non partecipa all'escalation; Attacco Usa all’Iran, Conte: «Trump e Netanyahu ci portano nell’abisso». Colloquio Meloni-Schlein; Crisi in Iran, Meloni parla di “tavolo negoziale”. Lunga telefonata con Schlein.

Iran, Conte: "Meloni chiarisca che l'Italia non partecipa all'escalation" - (LaPresse) "L'attacco degli Stati Uniti segna un'escalation dagli esiti incontrollabili. stream24.ilsole24ore.com scrive

Attacco Usa all'Iran, le conseguenze politiche per l'Italia: Schlein e Conte si dissociano. Come può evolvere la situazione nei prossimi giorni - Eccolo, il messaggio che Elly Schlein recapita a Giorgia Meloni, nel corso della lunga telefonata tra le ... Segnala ilmessaggero.it