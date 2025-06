Iran Conte | attacco Trump catastroficoMeloni mette testa sotto sabbia

L’attacco di Trump in Iran, supportato da Netanyahu, rischia di scatenare una spirale di tensioni globale e conseguenze imprevedibili. Un atto grave che mette in discussione la stabilità internazionale, mentre le parole della politica sembrano preferire il silenzio o la fuga. In un contesto così delicato, la diplomazia dovrebbe prevalere sulla forza, ma sembra che si preferisca mettere la testa sotto la sabbia, ignorando i rischi di un conflitto imminente.

Roma, 22 giu. (askanews) – “L’attacco in Iran di Trump, a fianco del criminale Netanyahu, è un atto grave e pericoloso che può avere conseguenze catastrofiche portandoci verso un conflitto dagli esiti incalcolabili, generando tensioni e insicurezze in tutto il mondo. Trump non dà seguito ai suoi iniziali propositi di comporre crisi e conflitti per via negoziale e adotta la dottrina Netanyahu ‘La pace attraverso la forza’. Questo significa licenza di calpestare il diritto internazionale e rischia di produrre sempre maggiore instabilità: se abbandoniamo la via negoziale e degli sforzi diplomatici per gestire gli scenari critici, anche le peggiori autocrazie, per garantirsi sopravvivenza, si danneranno per riempire i propri arsenali, soprattutto di testate atomiche, per affermare la propria forza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it