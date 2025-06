Iran Consiglio Sicurezza adotti misure per violazioni Usa

Iran avverte che il silenzio di fronte alle violazioni degli Stati Uniti potrebbe portare il mondo in un vortice di pericolo e caos senza precedenti. Il Ministero degli Esteri di Teheran esorta il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'AIEA a intervenire con misure urgenti e decisive, sottolineando l'importanza di rispettare il diritto internazionale. La Repubblica Islamica, come membro fondatore delle Nazioni Unite, si impegna a difendere i propri diritti e a promuovere la stabilità globale.

"Il silenzio di fronte a un'aggressione così palese farebbe precipitare il mondo in un livello di pericolo e caos senza precedenti". L'Iran esorta il Consiglio di Sicurezza dell'Onu e l' Aiea ad "adottare misure urgenti e decisive in risposta a questa spaventosa violazione del diritto internazionale ". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Teheran. "In qualità di membro fondatore delle Nazioni Unite, la Repubblica Islamica dell' Iran invita l'Onu e i suoi Stati membri responsabili ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai palesi atti unilaterali illegittimi degli Stati Uniti contro l'Iran", conclude la nota.

