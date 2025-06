Iran | colpiti 14 obiettivi israeliani

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano con l'ultima ondata di attacchi che ha colpito 14 obiettivi strategici israeliani, tra Haifa e Tel Aviv. I Guardiani della Rivoluzione rivendicano un successo senza precedenti nell'operazione True Promise III, segnando un nuovo capitolo di escalation nel conflitto. La regione si trova al centro di una crisi in costante evoluzione, che minaccia la stabilità già precaria e richiede attenzione globale.

0.14 I Guardiani della Rivoluzione comunicano che, durante la diciottesima ondata di attacchi missilistici contro Israele, sono stati colpiti 14 obiettivi militari strategici ad Haifa e Tel Aviv. "La diciottesima ondata dell'operazione True Promise III di ieri sera è stata una delle recenti operazioni missilistiche e con droni di maggior successo condotte dalle Forze aerospaziali dell'IRGC", ha affermato il generale di brigata Ali Mohammad Naeini, portavoce dell'IRGC,vantando "innovazioni nella traiettoria dei missili e dei droni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

