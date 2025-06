Iran colloquio con Tajani | Roma può ospitare la ripresa del dialogo

Roma si prepara ad essere il palcoscenico di un momento storico nel dialogo internazionale: il colloquio tra Iran e USA, senza intermediari, potrebbe trovare nei prossimi giorni una svolta cruciale. Antonio Tajani, con una determinazione ferma, auspica che la capitale italiana possa ospitare questa ripresa delicata, invitando tutte le parti a mantenere la calma e a tornare al tavolo delle trattative. La speranza è che questa occasione possa segnare un passo avanti verso la pace e il dialogo globale.

Roma, 22 giugno 2025 - “Candidiamo Roma a ospitare la ripresa auspicabile dei colloqui senza intermediari tra Usa e Iran sul nucleare. Ho parlato con il Segretario di Stato Marc Rubio e ho cercato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, che è in Russia e che conto di sentirlo in queste ore. Gli iraniani non abbiano reazioni inconsulte e tornino a trattare”. È una delle domeniche più lunghe di Antonio Tajani quando, nel tardo pomeriggio, ci riceve alla Farnesina per tirare le somme provvisorie di una giornata caotica e tesa e tentare di riaprire, per quello che l’Italia può fare, una via per un possibile dialogo che fermi l’escalation militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net