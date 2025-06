Iran ' ci difenderemo da aggressione Usa con tutte le forze'

L'Iran si prepara a difendersi con fermezza dall'aggressione statunitense, considerata una minaccia alla stabilità regionale. Il Ministero degli Esteri iraniano ha denunciato un attacco agli impianti nucleari, definendolo un atto di guerra pericoloso e ingiustificato. Una risposta decisa è ormai inevitabile: l'Iran promette di proteggere con tutte le sue forze la propria sovranità e integrità territoriale. La tensione tra i due paesi si intensifica, lasciando il mondo in allerta.

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti hanno iniziato una pericolosa guerra contro l'Iran attaccando gli impianti nucleari del Paese. "L'Iran si riserva il diritto di difendersi dall'aggressione statunitense con tutte le sue forze", ha aggiunto. Un canale affiliato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato che "gli Stati Uniti dovranno sopportare le conseguenze dell'attacco all'Iran. Le loro basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere". In relazione al bombardamento lanciato stamani verso Israele, le Guardie hanno dichiarato di "aver utilizzato missili a lungo raggio a combustibile solido e liquido, con testate distruttive e l'impiego di nuove tattiche per aggirare le difese nemiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net